Il problema dell’ospedale è la mancata assunzione di nuovo personale

Dopo l’annuncio della riapertura del reparto di pediatria e del punto nascita dell’ospedale Ondoli di Angera, rimangono aperti alcuni problemi – forse i più difficili da risolvere, come ha spiegato lunedì scorso l’assessore regionale Giulio Gallera – rispetto al reperimento del personale, in particolare dei pediatri.

Ed è proprio su questo punto che il Comitato spontaneo permanente per l’ospedale interviene con un comunicato.

Alcuni quotidiani locali di oggi hanno evidenziato le preoccupazioni che questo Comitato Spontaneo Permanente aveva già espresso poco tempo fa. Non possiamo che essere felici dell’avvenuta riapertura della Pediatria del nostro Ospedale cittadino, ma contemporaneamente non possiamo nascondere il fatto che le nuvole minacciose non siano state allontanate definitivamente. La mancata assunzione di nuovo personale medico e infermieristico da parte dell’ASST e della Regione Lombardia non possono ricadere sul nostro Ospedale e sul reparto di Pediatria.

La Pediatria del Carlo Ondoli è un servizio essenziale per il territorio che gravita attorno al nostro Ospedale che non può venire messo in discussione ancora una volta.

Le problematiche evidenziate dal Personale Medico di Gallarate trovano tutta la nostra comprensione , ma sono questi casi in cui deve subentrare la buona politica sanitaria con scelte appropriate .

E il compito che ha Regione Lombardia è proprio quello di far sì che il Personale Medico di Angera e di altri Ospedali possa operare per il bene di chi è malato.

E questo in attesa del giorno 20 febbraio data ultima per la riapertura del Punto Nascite .

Il Comitato Spontaneo Permanente.