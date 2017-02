Il programma degli eventi di Filosofarti in città

Gallarate

“Pandora, nuovi vizi e virtù” è il filo conduttore della XIII edizione di Filosofarti che prenderà il via il 18 febbraio e si concluderà il 5 marzo, proposta che ancora una volta si sviluppa in coerenza con l’onorificenza al merito ottenuta dalla Presidenza della Repubblica per l’impegno sociale e culturale che rappresenta nel territorio.

L’iniziativa, preziosa attività di Officina Contemporanea nella logica della rete culturale cittadina che unisce un territorio di area vasta in una progettualità condivisa, offre esperienze di carattere filosofico, artistico, musicale, teatrale, visivo, fotografico e teologico, grazie alle quali si permette a tutti, dal bambino all’adulto, dall’esperto al semplice curioso, di confrontarsi con la riflessione filosofica e di farlo attraverso modalità interattive e innovative senza snaturare la complessità della teoresi.

Il Festival promuove infatti la diffusione delle relazioni fra arte e filosofia con la presenza di testimoni illustri della contemporaneità e con esperienze significative per la Provincia e per la Regione Lombardia, generando un circuito virtuoso di area vasta che coinvolge le città di Gallarate, di Busto Arsizio, Castellanza, di Cardano al Campo e di Besnate: le esperienze del teatro, del cinema, della musica e della danza, della scrittura e delle arti figurative sono infatti proposte come veicolo di riflessione e di pensiero, di comunicazione aperta e rispettosa delle diversità ideologiche. Infatti, “il dialogo è la vera rivoluzione culturale” (Z. Baumann).

Avvalendosi di patrocini illustri – fra i quali spiccano La Fondazione del Varesotto, il Centro di Promozione della Legalità della provincia di Varese e quindi anche il MIUR – Ufficio regionale Lombardia e la Regione Lombardia, gli enti locali e universitari coinvolti e, non da ultimo, la Società Filosofica Italiana Sezione Varesina che ha assunto il progetto nell’ambito delle manifestazioni nazionali della Società stessa – Filosofarti è esempio di una cultura che si fa rete e coprogetta, con le diverse realtà emergenti nella cultura cittadina e provinciale, un prodotto coerente e dinamico, in grado di coinvolgere il territorio dell’area vasta in una progettazione che porta la filosofia alla gente, senza deludere le aspettative degli specialisti. Un modello, questo, che ha fatto scuola nel territorio.

Il tema annuale, partendo dal mito di Pandora al quale si deve l’invasione nel tempo dell’uomo da parte del male – morte, dolore, vizi -, intende fondare un lessico della speranza con le parole che rappresentano i valori e le virtù dell’oggi: onestà, trasparenza, rispetto, condivisione, solidarietà e accoglienza, fede e amore, fra le altre, in una lettura critica e polimorfa della società nella quale abitiamo il contemporaneo.

A Busto Arsizio

Sabato 18 febbraio

ORE 18.30

Spazio Arte Carlo Farioli, Via Silvio Pellico, 15 – Busto Arsizio

Vernissage mostra

Domenica 19 febbraio

Fondazione Bandera per l’Arte, Via Andrea Costa, 29 –

Busto Arsizio

Vernissage mostra

LUCA SCARABELLI

Gli anni profondi

Dal 20 febbraio al 26 marzo 2017 – Da giovedì a domenica

dalle 16.00 alle 19.00

Mercoledì 22 febbraio

ORE 18.00

Libreria Ubik, Piazza San Giovanni, 5 – Busto Arsizio

Incontro con l’autore

MICHELE CORRADINO

E’ normale… lo fanno tutti

Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori

Giovedì 23 febbraio

ORE 21.00

Sala Monaco, Biblioteca Comunale, Via Borroni – Busto

Arsizio

Caffè letterario

ROSA VERSACI

Amor di sé tra vizi e virtù: una lettura psicologica

Domenica 26 febbraio

ORE 21.00

Mulini Marzoli, Via Molino 2 – Busto Arsizio

Seminario di studio

Dialogo interreligioso

VITO MANCUSO – Venerabile Rempoce PALJ IN TULKU

Sul fondo…la speranza

Lunedì 27 febbraio

ORE 10.00/13.00

Teatro Manzoni, Via Calatafimi 5 – Busto Arsizio

Dialogo interreligioso

Religioni in dialogo.

Tra vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il meglio di sé.

Zaniboni Andrea (coordinatore dell’Ufficio Educazione Mondialità del PIME); Sumaya Abdel Qader (CAIM coordinamento delle associazioni islamiche Milano e provincia MB); Davide Assael (esperto di bibbia e tradizione ebraica); Canova Marina (Centro tibetano Mandala di Milano). Destinatari: Studenti delle scuole Superiori di Busto Arsizio e Provincia.

Giovedì 2 marzo

ORE 21.00

Cinema Teatro Fratello Sole, Via M. D’Azeglio, 1 – Busto

Arsizio

Cineforum

Captain Fantastic

Regia: Matt Ross

Presentazione a cura di Paolo Castelli

Ingresso: € 5

Sabato 4 marzo

ORE 9.30

4 Marzo, 9.30/12.30 – 14.00/17.30

5 Marzo, 9.30/12.30 – 14.00/17.30

Centro Giovanile Stoà, Via Gaeta, 10 – e spazi murari

urbani di Busto Arsizio

Workshop di street art

Urban Solid

#ViVi nel tempo: Pandora 2.0

Contributo € 50 (€ 70 con pernottamento)

Il contributo include i materiali per la realizzazione dell’opera.

Iscrizione obbligatoria entro DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017:

www.stoabusto.it – +39 366 6087856

Domenica 5 marzo

ORE 16.00

Galleria Boragno, Via Milano, 4 – Busto Arsizio

SARA MAGNOLI

Dov’è finito Rudolf?

Presentazione libro e laboratorio per ragazzi dai 6 ai 10 anni

AmbientArti: il rispetto per l’ambiente e gli animali attraverso l’arte

vista dai bambini. Alla scoperta del nuovo giallo con protagonisti i

giovani detective Zac e Lalo attraverso un momento creativo che

porterà alla realizzazione del proprio albero personale

ORE 17.00-19.00

Oratorio S. Filippo, Via don D. Albertario, 10 – Busto Arsizio

Laboratorio espressivo per adulti

La speranza corre sul filo: diamole forma!

A cura di Sonia Cattagnoli e Sara Noli delle associazioni “Ali

d’Aquila” e “Attacchiamo Bottone?”.

Offerta libera all’associazione per il costo materiali.

Info e iscrizioni: alidaquila@hotmail.it – attacchiamo.bottone@yahoo.it

Il Festival coniuga pertanto l’aspirazione di ciascuno alla bellezza e alla verità proponendo una ricerca che invita a riprendersi il proprio tempo, ovvero quello meno concitato e più dilatato del pensiero e della contemplazione.

