Il punto nascita di Angera rinasce con l’albero della vita

Era una data molto attesa dalle mamme, dalle famiglie e dalle associazioni che in questi ultimi mesi hanno lottato tenacemente per non far chiudere il punto nascita dell’ospedale di Angera. Questa mattina infatti era prevista la riapertura e all’Ondoli si sono presentate moltissime persone, con bambini, palloncini e sorrisi, per testimoniare la loro gioia. (nella foto in primo piano il primario Antonio Gabriele mentre riceve a nome delle mamme “l’albero della vita”)

Le mamme per ricordare questa rinascita hanno voluto donare al reparto un pannello artistico, da loro stesse realizzato, che riproduce l’albero della vita, su cui sono riportati i nomi di tutti coloro che hanno partecipato alla protesta di questi mesi, compresi i bambini, rappresentati dalle foglioline. Il pannello è stato consegnato al primario Antonio Gabriele, ai medici e alle infermiere del reparto.

All’esterno dell’ospedale si è tenuto un lancio di palloncini, a cui ha partecipato anche il sindaco Alessandro Molgora. Alcune mamme prima del lancio hanno allegato anche un messaggio: «A tutti i bambini che torneranno a nascere e a farsi curare ad Angera…questo palloncino è per voi».