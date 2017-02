Il Quartetto barocco del Mediterraneo in concerto a Villa Oliva

Villa Oliva Cassano Magnago

I concerti della 11esima edizione della Stagione Musicale Comunale “Villa Oliva” di Cassano Magnago proseguono con il quinto appuntamento.

Sabato 18 febbraio 2017, alle ore 21.00, sarà protagonista il “Quartetto barocco del Mediterraneo”, con Drora Bruck e Giorgio Matteoli ai flauti dolci rinascimentali e barocchi, Alessandro Andriani al violoncello barocco, Marina Minkin al clavicembalo.

Il programma: D. Castello Sonata Decima dalle “Sonate Concertate in stile moderno Libro secondo”, F.Turini Sonata “È tanto tempo ormai” Per 2 canti, basso e basso continuo , G. B.Cervetto Sonata IX in Fa maggiore dai “12 solos for a violoncello with a thorough bass for the harpsichord”, J. M.Leclair Triosonata In Re maggiore per flauto dolce, violoncello obbligato e basso continuo, A. Forqueray Dalla V Suite per clavicembalo: “La Sylva and Jupiter”, F. Barsanti Sonata in Re minore per flauto dolce e basso continuo , G.B. Bassani Sonata Op. 5 No. 1 in LA minore per due flauti dolci e basso continuo.

Appuntamento a Villa Oliva, via Volta 15, Cassano Magnago (VA).

Tutti gli appuntamenti della Stagione sono ad INGRESSO LIBERO.