Il questore Ingrassia saluta: “Varese città del fare”

Il questore Attilio Ingrassia saluta: “Ho apprezzato molto la cultura di questo territorio. Varese è città del fare, come tutta la provincia. Un’attitudine che non ho trovato sempre in Italia.

Sono stati due anni molto proficui, e ho cercato di interpretare il mio ruolo mettendomi sempre a disposizione. Chiunque è potuto venire a trovare nel mio ufficio”.

Ingrassia, palermitano, classe 1955, era arrivato a Varese nel gennaio del 2015. Al signor Questore un augurio di buon lavoro per il suo prossimo incarico alla questura di Savona.