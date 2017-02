Il ricco febbraio della Galleria Boragno

busto arsizio varie

nuovi appuntamenti animano il mese di febbraio da Bustolibri.com: alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio sono in programma anche per le prossime settimane diversi eventi letterari e non solo.

E’ stata presentata a Gallarate la nuova edizione del festival Filosofarti: in programma anche due eventi ospitati da Bustolibri, martedì 28 febbraio con gli autori Duccio Demetrio e Donatella Polla Mattiot, domenica 5 marzo con Sara Magnoli. Ulteriori informazioni sul festival sul sito ufficiale www.filosofarti.it.

Di seguito il dettaglio dei prossimi appuntamenti:

Sabato 18 febbraio alle 16.30 la Galleria Boragno ospiterà il professor Walter Colombo per la presentazione della raccolta di poesie “Gli occhi non dimenticano i sognatori”. L’opera sarà presentata dalla professoressa Mariarosa Forti.

Domenica 19 febbraio alle 17.30 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Non mi dire chi sei – Il caso Giuditta” di Erica Arosio e Giorgio Maimone, edito da Tea. Il romanzo si inserisce nella fortunata serie di gialli ideati dai due autori, con protagonisti l’avvocato Greta Morandi e l’investigatore Mario Longoni, in arte Marlon; questa volta i due si troveranno a indagare, nella Milano del boom economico, sull’improvvisa scomparsa di Giuditta, una ragazza di provincia appena giunta in città.

Alla presentazione parteciperà Minnie Ferrara, direttrice dell’Istituto Cinematografico “Michelangelo Antonioni”, che collabora all’organizzazione dell’evento.

Martedì 21 febbraio alle 20.45 la Galleria Boragno ospiterà una conferenza del dottor Roberto Antonio Bianchi, direttore della clinica naturale “Casa e Salute” di Cremona, sui temi dell’omeopatia, della fitoterapia e dell’alimentazione naturale. L’ingresso alla conferenza è libero, con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 15 febbraio. Nel pomeriggio, su richiesta, il dottor Bianchi potrà effettuare visite mediche personalizzate: check up olistico umorale (iridologia, polso ayurvedico, costituzione, lingua) ed Hemoli Test (test morfologico sul sangue), al termine delle quali sarà consegnata una ricetta completa in 5 punti. Per informazioni e prenotazioni contattare Davide al numero 347-0835689.

Segnalo inoltre che venerdì 10 febbraio alle 15 lo scrittore Pino Roveredo, vincitore del Premio Campiello con “Mandami a dire” e noto anche per numerosi altri libri come “Capriole in salita”, “Attenti alle rose”, “Ballando con Cecilia” e la recente raccolta di racconti “Mastica e sputa”, sarà ospite del Liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio (via Carducci 4) per un incontro con gli studenti aperto al pubblico.