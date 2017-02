Dj Fabo

Dj Fabo, che tutta l’Italia ora conosce per la sua sofferta fine – In Svizzera, con il suicidio assistito, dopo anni di sofferenza e “prigione” in un corpo distrutto da un incidente – è stato anche un po’ varesino: lui, milanese ma con legami con la terra dei Laghi, aveva lavorato al La Playa di Cadrezzate.

Ed è stato lì che Massimiliano Malnati, cioè Dj Mastermax, l’aveva conosciuto: «Non posso dire che eravamo amici, ma avevamo una passione in comune, quella del DeeJaying – spiega Mastermax – Lui lavorava alla Playa nel giugno 2013, nello stesso locale dove io lavoricchiavo ogni tanto. Mi ha raccontato che era stato all’estero e in India, e si era complimentato con me perchè avevo portato i ragazzi del mio corso (da anni dj Mastermax tiene corsi per dj, ndr) per farli esprimere davanti al pubblico».

«Con lui, quando ci si trovava, si parlava di musica. Seguivamo generi musicali diversi: io ero più commerciale, lui era più house e alternativo – continua Malnati – Ci siamo anche trovati per un caffè a Ispra, un giorno in cui ci eravamo scambiati dei favori. Poi ci siamo reicontrati ogni tanto, sempre parlando della nostra passione per la musica. Quando ho letto del suo appello al presidente Mattarella, sono rimasto sconvolto: anche perchè era un modello di vitalità. Ma condivido la sua scelta, e ora non posso che salutarlo, sperando che finalmente sia in pace»