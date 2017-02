Foto varie

Il ricordo di don Isidoro

In questi tempi di individualismo esasperato, dove si marcano confini e si costruiscono muri e barriere non solo mentali, le parole di don Isidoro e il suo esempio, ci invitano ancora una volta a fare spazio all’accoglienza, alla condivisione, alla fratellanza.

“Esistono, personificazioni viventi del Vangelo, il Verbo che pone la sua tenda in mezzo a noi, accolto da fratelli e sorelle che mettono la loro tenda dove insuperabile appare il dolore umano. Noi abbiamo paura: tutto ciò per una dimenticanza gravissima per dei cristiani, quella della possibilità di lasciare tutto per avere come propria ragione di vita il dolore e la gioia degli altri.

Incontrare il dolore perché non generi più solitudine, rigenerare la gioia perché sia ancorata all’amore”.

Martedì 14 febbraio 2017, alle ore 21, nella basilica di San Giovanni, il cardinale Francesco Cocco Palmerio presiederà la celebrazione in ricordo di don Isidoro a 26 anni dalla morte.

Oltre alla celebrazione eucaristica, ci saranno come ogni anno due momenti musicali.

Il concerto di san Valentino, organizzato dai ragazzi del liceo Daniele Crespi, che si terrà presso il teatro Sociale, lunedì 13 febbraio alle ore 20,45. Anche il complesso bandistico della Pro Busto dedicherà un concerto alla memoria di don Isidoro, sabato 18 febbraio alle ore 16, in basilica san Giovanni.