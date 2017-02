Il rigore geometrico di Morandini al Museo Maga

pittori, quadri, dipinti, sculture

Arte, architettura e design. Sono molteplici gli ambiti di ricerca in cui Marcello Morandini lavora portando il suo segno distintivo fatto di rigore geometrico e di minimalismo cromatico, di bianchi, di neri per lo più. Dopo la grande mostra del 2014 alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, la ricerca dell’artista mantovano (varesino d’adozione) arriva al Muse Maga dal 12 marzo al 16 luglio 2017.

L’esposizione, curata da Marco Meneguzzo ed Emma Zanella, organizzata in collaborazione con la Fondazione Morandini, costituita nel dicembre 2016 con l’obiettivo di fondare un museo dedicato all’artista, presenta oltre 200 opere tra disegni, sculture, progetti di architettura, rendering e modelli e prodotti di design, realizzati dalla metà degli anni Sessanta a oggi, che definiscono la precisa cifra stilistica di Morandini dagli inizi degli anni Sessanta a oggi, provenienti dalla Fondazione e Museo Marcello Morandini.

Il percorso espositivo, organizzato per nuclei tematici, si snoda mettendo in luce i principali momenti del suo lungo percorso creativo, dalle mostre personali alla celebre Galleria del Naviglio negli anni Sessanta, alla partecipazione con una sala personale alla XXXIV Biennale d’Arte di Venezia nel 1968 e alla XLII Biennale Arte e Scienze di Venezia del 1986; dagli esordi artistici con il sostegno critico di Germano Celant, Umbro Apollonio e Gillo Dorfles all’invito a rappresentare l’arte italiana alla IX Biennale di s. Paolo in Brasile.

Il percorso espositivo dedica ampio spazio alla produzione di design che lo vede collaborare con molte aziende svizzere, tedesche, giapponesi e italiane tra cui Baleri, Belux, Boller Winkler, Brendel, De Sede, Fürstenberg, Gabbianelli, Girard Perregaux, Kartell, Kowa Osaka, Lantal Textile, Longoni, Marienza, Memorabilia New York, Philip Morris, Remuzzi, Rosenthal, Sawaya & Moroni, Silent Gliss, UnacTokyo, VorWerk.

La mostra si conclude con una sezione dedicata agli ambiziosi progetti architettonici che caratterizzano la ricerca di Morandini a partire dagli anni Ottanta, alcuni di questi realizzati principalmente in Germania, Singapore e Malesia oltreché a Varese, città in cui vive dal 1946.

“Quella del MA*GA – sottolinea Morandini – non vuol essere una retrospettiva classica ma un’esposizione da sfogliare e leggere lentamente, non necessariamente parole ma, in questo caso, “forme” realizzate in anni diversi che qui s’incontrano per raccontare la loro semplice storia”.

Per il MA*GA, l’iniziativa dedicata a Marcello Morandini rappresenta una nuova occasione di relazione con il territorio e allo stesso tempo di divulgazione del patrimonio artistico culturale che qui si è generato. Per questo motivo, durante il periodo di apertura della rassegna, è stato studiato un ricco programma di attività – pubblicato sul sito www.museomaga.it – come visite guidate, laboratori per le scuole materne elementari e medie, progetti speciali per le scuole superiori e le università, giornate dedicate alle famiglie, conferenze di approfondimento, incontri con l’artista e altro ancora.

La mostra è il primo evento pubblico della Fondazione Morandini, nata il 7 dicembre 2016 e la cui sede museale a Varese sarà ultimata dopo i restauri alla fine del 2017. La Fondazione nasce infatti con l’obiettivo di fondare un museo dedicato all’artista, conservando e valorizzando le sue opere d’arte, di design e architettura e promuovendo la conoscenza delle arti in generale e in ogni loro forma.

La Fondazione Morandini persegue queste finalità, attraverso esposizioni, eventi culturali e convegni, ricerche, pubblicazioni, attività didattiche con la collaborazione di musei e istituzioni italiani e internazionali.

MARCELLO MORANDINI

Museo MA*GA, via E. De Magri 1, Gallarate VA,

12 marzo – 16 luglio 2017

Inaugurazione 11 marzo ore 18.00

Catalogo: Publi Paolini Editore, Mantova

Orari: Lunedì chiuso, Martedì-venerdì, 10.00|18.30, sabato e domenica, 11.00|19.00

Ingressi: € 7,00 intero; € 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate;

Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.

Informazioni: Tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it