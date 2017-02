Il Sacro Monte nelle tele di Lorenzo Luini

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il fascino della salita lungo il Viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese è invariato da più di quattrocento anni. I misteri del Rosario, la natura che avvolge il cammino, il paesaggio mozzafiato che si gode dalla cima, ne fanno un’esperienza unica che ogni volta si rinnova come se fosse sempre “la prima volta”. Il Sacro Monte di Varese continua a suscitare nuove e contemporanee ispirazioni e in questa visione si inserisce l’ultimo e suggestivo lavoro di Lorenzo Luini che presenta un ciclo di opere dedicate proprio alla Montagna Sacra tanto cara ai varesini.

Le tele reinterpretano in modo nuovo ed originale la sua personale esperienza nata dalle numerose camminate lungo la salita, da solo o in compagnia, e dall’ispirazione suscitata da quei sassi calpestati centinaia di volte.

La mostra dal titolo “Visioni verso il Sublime” in corso alla Sala Veratti di Varese dal 4 febbraio al 12 marzo presenta oltre una cinquantina di opere in cui il dinamismo impresso alla materia pittorica trasmette il senso del tempo che passa e del continuo agitarsi del genere umano in mezzo alle contraddizioni ed all’insicurezza dell’esistenza.

Il progetto poetico ed appassionato di Luini appare in tutta la sua consistenza progettuale e profondità di pensiero, ove le venature coloristiche lasciando emergere le pulsioni più nascoste dell’anima.

La mostra sarà inaugurata sabato 4 febbraio 2017 alle ore 17.00.

Il suo percorso artistico di Lorenzo Luini parte dalla pittura, con un approfondimento della relazione tra luci e ombre. Oggi l’artista, stimolato dalle nuove tecnologie, ha rinunciato all’esperienza pittorica classica per cercare nuove emozioni nell’arte digitale raggiungendo risultati ricchi di armonia e di grande spettacolarità. Nel 1974 ha fondato la Fotolito Cromoflash, azienda tuttora all’avanguardia nel settore delle arti grafiche. Vive a Gavirate.

La mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Varese, l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e l’Associazione Amici del Sacro Monte. Testi in catalogo di Marcello Morandini, Ettore Ceriani, Ambrogina Zanzi.

Visioni verso il Sublime

Il Sacro Monte di Lorenzo Luini

5 febbraio | 12 marzo 2017

inaugurazione sabato 4 febbraio 2017 | ore 17.00

Sala Veratti, via Veratti 20 – Varese

Orari: da martedì a domenica 9.30 – 12.30 | 14.00 – 18.00. Lunedì chiuso