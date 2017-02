Il sindaco Guzzetti in trasferta a Novara

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

“Un sindaco social: Lorenzo Guzzetti sindaco di Uboldo a Novara”. E’ il titolo di un incontro in programma martedì 21 febbraio, dalle 18 alle 20, al “Civico 27” di baluardo Lamarmora 27.

Guzzetti, 35 anni, è primo cittadino di Uboldo per il suo terzo mandato e si è fatto conoscere per le molte iniziative, per la sua presenza sui social e per alcune dichiarazioni, che hanno fatto il giro della rete. Lo scorso gennaio, proprio su Facebook, ironizzò sul ‘panico’ da neve dei suoi concittadini, pubblicando 19 regole da seguire per superare una ‘nevicata da 2 cm’; un ‘decalogo’ antipanico per la debole nevicata che aveva interessato in quei giorni anche il Varesotto.

Titolo completo dell’evento, “Lo spaccato politico del Paese scenari attuali e ipotesi future: dall’Amministrazione di un Comune al Governo di un Paese, la voce di un sindaco social“. Aperitivo e chiacchierata. Il primo cittadino sarà a Novara su invito di Gianfranco Mastrolilli. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.