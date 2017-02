Il sindaco: “Tragedia che addolora tutta la comunità”

La morte della giovane mamma di 32 anni ieri all’ospedale di Luino ha messo sottosopra la città a partire dal tardo pomeriggio di ieri.

Meningite? Dove? Che bisogna fare? E tante domande che ogni volta in cui si parla di questo argomento un’intera comunità si pone, si sono sentite non solo nei luoghi di ritrovo, ma anche in quelle piazze virtuali rappresentate dai social network, dove tutti dicono di tutto.

Sulla questione attorno alle 18 di ieri, giovedì le autorità sanitarie hanno lasciato filtrare la notizia che si trattava di pneumococco.

Una conferma arrivata in serata anche dal sindaco di Luino Andrea Pellicini, che parla come rappresentante della comunità, ma anche come autorità sanitaria locale: «Sulle cause del decesso invito a non creare allarmismo. Come hanno dichiarato i responsabili sanitari dell’Azienda Ospedaliera, si tratta infatti di una patologia non infettiva».

Il sindaco ha pure riservato parole di profondo cordoglio per l’accaduto che ha toccato la Città: «La morte di questa donna, che lascia il marito e tre figli piccoli, – ha detto – è una tragedia che addolora tutta la nostra Comunità».