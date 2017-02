Il Soccorso Alpino 26 volte in missione tra i boschi varesini

Sono usciti 26 volte in missione durante tutto il 2016 in provincia di Varese per le operazioni di soccorso più svariate: dalle ricerche di chi si è perso fino all’eclatante incidente aereo che ha visto precipitare un elicottero in Valceresio lo scorso novembre.

Avevamo dato conto dei dati sugli interventi complessivi del Soccorso Alpino che nel 2016 sono stati 296 in tutto il territorio della XIX Delegazione Lariana, una porzione che copre le provincie di Como, Lecco, Pavia e anche Varese.

Adesso abbiamo visionato nel dettaglio gli interventi che hanno riguardato il territorio della provincia di Varese.

Ben 26 interventi di soccorso spalmati su tutto l’anno che hanno visto in campo 150 persone, uscite in ogni condizione meteo, e 14 elicotteri, sommando tutte le forze impiegate in ogni missione.

Missioni che hanno visto l’intero spettro delle condizioni delle vittime di incidente. In un caso le squadre sono uscite ma la persona soccorsa è risultata illesa, in 14 casi aveva riportato ferite leggere, in 4 ferite molto serie, in un altro caso la persona ricercata non è stata trovata ed, infine, il caso più drammatico, una donna è rimasta vittima: si trattava della persona deceduta nell’impatto con il suolo di un elicottero caduto nei boschi tra Arcisate e Bisuschio a novembre 2016.

I dati di tutte le uscite