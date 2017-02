Il super show di Lady Gaga firmato da un varesino

E’ stato un salto dal tetto dello stadio la grande sorpresa dello spettacolo di metà gara del 51esimo Super Bowl. Lady Gaga ha iniziato a cantare sulla copertura del NRG Stadium di Houston, saltando poi giù fino al palco.

Per il quinto anno consecutivo è stata la Pepsi & Co a firmare la regia dello spettacolo e a dirigere l’imponente macchina organizzativa anche per quest’anno è stato Mauro Porcini. Gallaratese di nascita e varesino di adozione, dopo il liceo Ferraris e il Politecnico nella facoltà “Design Industriale” ha trovato negli Stati Uniti il coronamento del suo sogno: realizzare qualcosa mai pensato prima da altri.

Per l’occasione, Pepsi & Co ha promosso il suo ultimo prodotto: una bottiglia d’acqua con design dedicato all’arte. Proprio Mauro Porcini venne ospite lo scorso anno del liceo scientifico varesino dove invitò i ragazzi a seguire i propri sogni ma anche a “ Leggere libri, viaggiare tanto, essere curiosi e appassionati della conoscenza».

Lo spettacolo completo potete vederlo cliccando qui.