Il Tar si riserva la decisione sul ricorso di Campiotti

Christian Campiotti in diretta facebook sul Molina

I giudici del tar di Milano si sono riservati la decisione sulla richiesta di sospensiva riguardo la delibera della Ats Insubria che ha deciso la decadenza del cda della Fondazione Molina e la nomina del commissario Carmine Pallino. La decisione dovrebbe arrivare entro tre giorni.

Il ricorso, presentato da Christian Campiotti, ex presidente della fondazione, non entra nel merito ma deve stabilire, in sostanza, se la permanenza del commissario in quella posizione potrebbe creare un danno al Molina,in attesa che il giudice amministrativo si pronunci definitivamente sulla vicenda.

Il ricorso è stato presentato dopo la nomina del commissario.