Il telo sulla caserma? Lo faranno gli studenti

Saranno gli studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese a realizzare il progetto artistico per il telone che coprirà la facciata della ex Caserma di piazza Repubblica. La scuola e il Comune selezioneranno i 3 disegni migliori. Poi saranno sottoposti al giudizio dei cittadini. Saranno quindi successivamente esposti a rotazione, a partire dal più votato. Il ponteggio sarà presente almeno per tre anni, dunque ogni anno vi sarà un disegno diverso. Il Comune cerca anche delle sponsorizzazioni, che conseguentemente saranno frazionate in 3 anni. Il costo sarà ricompreso nel costo del ponteggio.

Galleria fotografica Piazza Repubblica 29 marzo 4 di 31

Una classe del Liceo artistico, la Quarta E, è già al lavoro e si è incontrata in questi giorni con il progettista. Questa mattina il progetto è stato presentato durante un conferenza stampa in cui erano presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore al Territorio Andrea Civati e il dirigente del Liceo Artistico Frattini, Fabio Giovanetti. Presenti anche gli studenti del Liceo Artistico che realizzeranno le proposte artistiche. Il team di ragazzi è composto da: Sara, Samuele, Francesca, Edoardo, Elia, Giulia, Sofia, Sintayehu e Sofia. Gli studenti saranno seguiti dai docenti: Emanuela Biancuzzi e Gabriele Benefico.

“Abbiamo voluto coinvolgere dei giovani varesini in questo importante progetto – ha dichiarato Andrea Civati, assessore al Territorio e ai Lavori pubblici – Da loro ci aspettiamo delle proposte artistiche che poi saranno votate dai varesini che potranno decidere quale immagine verrà stampata sul telone. E per allargare ancora di più la partecipazione nei prossimi mesi chiederemo il coinvolgimento anche di possibili sponsor attraverso un bando pubblico“.

In queste ore gli studenti stanno anche effettuando un sondaggio proprio in piazza Repubblica per coinvolgere i cittadini nella ricerca dell’idea giusta per l’opera che verrà impressa sul telo. Nei prossimi giorni i ragazzi verranno coinvolti in altre lezioni con una agenzia di comunicazione che gratuitamente si offerta di incontrare gli studenti e con il centro che stamperà il telo.

Gli studenti inoltre realizzeranno una mostra che documenterà tutto il lavoro svolto in questi mesi.

Caserma garibaldi varese crollo piazza repubblica (inserita in galleria)

“Il progetto è una occasione molto forte per gli studenti dal punto di vista artistico ma soprattutto formativo e didattico – dichiara Fabio Giovanetti, dirigente scolastico del Liceo Frattini – i ragazzi lavoreranno sulle loro competenze grafiche ma anche con il contesto della città, degli spazi urbani e della piazza. Anche questo è un elemento importante per degli artisti che si stanno formando. Devo dire che con la città stanno fiorendo un discreto numero di collaborazioni che per noi sono importanti. Il legame con la città sta crescendo”.