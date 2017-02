Il trio Armonia chiude la stagione concertistica di Marnate

Foto varie

Il Comune di Marnate, tramite l’Assessorato alla Cultura, lo Sporting Club Mondodomani e l’Associazione Pentagramma

organizzano MondoMusicaMarnate stagione musicale 2016/2017 presso lo Sporting Club Mondodomani di via G. Pascoli, 222 a Marnate

Sabato 4 marzo, ore 21 si terrà il primo concerto dal titolo “Armonie all’opera” con Palma Di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Vincenzo Zecca alla chitarra. Durante la serata intitolata suoneranno i temi più famosi tratti da: I Lombardi alla prima crociata – Nabucco – I Vespri siciliani – Macbeth – Simon Boccanegra ma anche musiche di Gluck, Bizet, Rossini e Mascagni. Ingresso gratuito dalle 20,45.

Sarà possibile anche cenare a buffet al costo di € 25 dalle ore 19.30 solo su prenotazione fino a due giorni prima del concerto e con pagamento in loco presso il ristorante dello Sporting Club.

Il Trio, il cui nome nasce dal termine Armonia, è l’ensemble storico dell’Associazione Artistica Musicale ArmoniE, nata nel 2009, in cui confluiscono obiettivi e finalità quali diffusione e ampliamento della cultura musicale, corale e strumentale, intesi come veicolo di maturazione e crescita umana e civile nel mondo giovanile e non.

I concertisti, Palma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Vincenzo Zecca (chitarra), provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con repertori che spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri e abbracciano differenti generi musicali.

Il Trio si contraddistingue per il perfetto equilibrio dinamico e sincronismo agogico di ogni esibizione: la presenza di due strumenti a fiato non toglie alla chitarra sonori momenti di tecnica virtuosistica e la chitarra, a sua volta, supporta armonicamente la destrezza e la briosità del flauto o la maestria tecnica e la calda cantabilità del clarinetto.

In ArmoniEnsemble Trio, gruppo da camera inconsueto e dal gradevolissimo impasto timbrico, gli interpreti mettono in comune le molteplici e mature qualità professionali proponendo nei loro concerti trascrizioni di brani celebri tratti dal repertorio classico-operistico e composizioni originali di “giovanissima” creazione, alcune delle quali appositamente scritte o rielaborate per loro.

Per info e prenotazioni:

Sig.ra Pinuccia o Sig. Gianni

Tel. 0331-604110

segreteria@mondodomani.com

pentagramma.marnate@gmail.com