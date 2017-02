Il Varese piega un coriaceo Pinerolo

Varese - Pinerolo 2-0

Una vittoria sofferta ma estremamente importante per il Varese contro un Pinerolo che avrebbe meritato qualcosa in più. Il finale, 1-0 per i biancorossi, è deciso da una rete di Giovio al 33’ del primo tempo. Il Varese ha chiuso in dieci per l’espulsione di Pissardo, ingenuo a cadere in una provocazione e prendersi in secondo giallo al 41’, ma stringono i denti e si mettono in tasca tre punti per tenersi al primo posto anche se in concomitanza con il Cuneo, che ha espugnato Legnano. Si staccano invece la Caronnese, fermata sul 2-2 dall’OltrepoVoghera, e il Chieri, che ieri ha pareggiato contro il Verbania. Proprio la Caronnese sarà la prossima avversaria del Varese, domenica prossima al “Franco Ossola”.

FISCHIO D’INIZIO – Servono i tre punti al Varese per restare in vetta al Girone A di Serie D. Mister Ciccio Baiano ripropone la difesa a tre con Luoni, Ferri e Viscomi, a centrocampo spazio ancora a Benucci in mediana al fianco di Bottone, con Talarico a destra e Bonanni a sinistra. In attacco Rolando e Giovio agiscono a supporto di Gucci. Il Pinerolo va invece in cerca di punti salvezza e si affida alla fantasia dell’ex della gara, Andrea Gasbarroni.

IL PRIMO TEMPO – Prova a fare la partita il Varese, che tiene per lungo tempo la palla, senza però riuscire a trovare il buco. Funziona bene la fascia destra con Talarico, Rolando e l’appoggio di Ferri da dietro e al 23’ proprio l’esperto difensore da buona posizione calcia a lato aprendo troppo il piatto sinistro. Al 33’ però i biancorossi trovano il vantaggio: sempre dalla fascia destra, con Talarico, parte un cross per Giovio che sul secondo palo stacca sopra il proprio difensore e mette in rete di testa. Prima della fine del primo tempo, al 40’, Gucci si invola in area, potrebbe calciare ma perde il tempo, serve l’accorrente Rolando che però conclude malissimo sprecando una buona occasione. L’ultima emozione arriva al 44’ con una punizione potente di Giovio che Baldi devia sopra la traversa.

LA RIPRESA – Il Pinerolo torna in campo con il 4-3-3 e inizia con maggior piglio andando alla conclusione prima con Begolo dalla distanza al 3’, poi con Gasbarroni in girata da dentro l’area al 4’, ma in entrambi i casi la palla sfila sul fondo. I padroni di casa insistono ma non riescono a trovare varchi nella difesa biancorossa e i tentativi da fuori non trovano mai lo specchio. Al 41’ il Varese rimane in dieci: Pissardo viene caricato da Gioè e reagisce prendendosi il secondo giallo e l’espulsione. Entra Bordin per Rolando e negli ultimi minuti il Varese stringe i denti e mantiene il vantaggio, mettendosi in tasca i tre punti dopo 4’ di recupero.

TABELLINO

Pinerolo – Varese 0-1 (0-1)

Marcatori: al 33’ pt Giovio (V).

Pinerolo (4-4-2): Baldi; Dalmasso, Procida, Di Dio (Dall’11’ st Radoi), El Otmani; Tuninetti; Rignanese (dal 43’ st Gilli), Begolo, Pautassi; Gasbarroni, Gioè, Tuninetti. A disposizione: Zaccone, Greco, Martini, Zojzi, Pecchioli, Bamba, Tonini. All.: Nisticò.

Varese (3-4-3): Pissardo; Ferri, Luoni, Viscomi; Talarico, Bottone, Benucci (dal 39’ st Vingiano), Bonanni; Rolando (dal 43’ st Bordin), Gucci, Giovio (dal 30’ st Becchio). A disposizione: Simonetto, Granzotto, Innocenti, Lercara, Scapini, Piraccini. All.: Baiano.

Arbitro: sig. Di Paolo di Chieti (Faccioni e Berestean).

Note: giornata serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 5-2; Ammoniti: Begolo, Rignanese, Gasbarroni per il Pinerolo; Pissardo, Luoni per il Varese. Espulso al 41’ st Pissardo (V) per doppia ammonizione. Recupero: 0’ + 4’.