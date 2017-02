Il Varese torna in vetta: vittoria di rigore contro l’OltrepoVoghera

Varese - Oltrepovoghera 1-0

Al Varese basta un rigore di Giovio, segnato al 13’ della ripresa, per portare a casa tre punti da Voghera, un bottino che significa il ritorno al primo posto del girone A, grazie alla contemporanea e incredibile sconfitta della Caronnese. Una gara dura e tosta quella di Voghera per i biancorossi, che ringraziano l’Inveruno e ritornano su una vetta, che ora vede a pari merito Varese e Cuneo, con i rossoblu di Gaburro una lunghezza dietro.

Nel giorno dell’esordio di Gucci con la nuova maglia (prova discreta la sua), dopo un primo tempo senza tante emozioni, il Varese passa nella ripresa grazie al rigore realizzato da Giovio e nel finale gestisce senza troppo affanno, anche grazie all’espulsione di Bettoni che ha lasciato in dieci i padroni di casa, incapaci a quel punto di ferire la squadra di Baiano. Prestazioni sopra la media per Talarico e Bonanni, che liberi dei compiti difensivi grazie al modulo 3-4-3 , possono spingere senza pensieri, facendolo nel migliore dei modi. I tre punti sono oro non solo per la classifica ma anche per il morale: il Varese aveva iniziato a rilento il 2017 lasciando sul campo troppe occasioni, ma in questo girone a tutti è data una seconda possibilità. Occhio però al Cuneo di Iacolino che ha completato la rimonta e ora è in cima alla graduatoria: domenica prossima contro il Bra (che oggi ha giustiziato il Chieri) sarà obbligatorio ritrovare il successo anche a Masnago.

FISCHIO D’INIZIO – Mister Ciccio Baiano deve fare i conti con le tante assenze, tra squalificati (Ferri e Vingiano) e infortunati (Zazzi, Piraccini, Gazo) e decide di cambiare modulo, passando a un 3-4-3, con Luoni al centro di una difesa nella quale ritorna titolare Simonetto; Rolando a centrocampo con Bottone e lanciando Gucci dal primo minuto al centro dell’attacco. Per l’OltrepoVoghera di mister Fasce è 3-5-2 con Lazzaro e El Khayari in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Poche emozioni nei primi 45’ di gara, con il Varese che tiene il possesso palla ma non riesce quasi mai a trovare l’ultimo passaggio per le punti, con Gucci volenteroso e combattivo ma mai messo in condizioni dai compagni. L’unico spunto della nuova punta, e anche unico tentativo biancorosso, arriva al 34’ quando la girata della punta servito da un cross di Bonanni da sinistra termina di poco a lato. L’OltrpoVoghera risponde con un sinistro da fuori area di Lazzaro parato bene in tuffo da Pissardo, ma le emozioni di questo primo tempo terminano qui.

LA RIPRESA – Inizia meglio il Varese, che al 10’ con Talarico colpisce il palo: sfortunato il difensore bravo nell’inserimento. Al 12’ però la gara cambia: in un’azione fotocopia, Talarico questa volta cerca il passaggio al centro dell’area, ma D’Aniello in scivolata tocca la palla con il braccio di richiamo. L’arbitro fischia e indica il dischetto. Giovio dagli undici metri non fallisce spiazzando Cizza. Il Varese non si ferma nonostante il vantaggio e al 26’ Bonanni spreca una buona occasione calciando alto da ottima posizione dopo uno scambio con il neo entrato Benucci. Al 30’ l’Oltrepo rimane in dieci: Bettoni ferma Becchio in contropiede e si guadagna il secondo giallo. Nel finale i padroni di casa provano nonostante l’uomo in meno di portarsi in attacco, ma la difesa del Varese respinge ogni tentativo rossonero, Pissardo come al solito è sicuro in presa alta e dopo i 4’ di recupero i biancorossi si mettono in tasca i tre punti.

OLTREPOVOGHERA – VARESE 0-1 (0-0)

Marcatore: al 13’ rig. Giovio (V).

OltrepoVoghera (3-5-2): Cizza; Colombo, Di Placido, Bettoni; Coccu, Zemide (dal 30’ st Battagliarin), Buglio, D’Aniello (dal 21’ st Romano), Grani; El Khayari (dal 36’ st Margaglio), Lazzaro. A disposizione: Bianucci, Tambussi, Battistotti, Hajrullai, Rizzo, Tomat. All.: Fasce.

Varese (3-4-3): Pissardo; Simonetto, Luoni, Viscomi; Talarico; Bottone, Rolando, Bonanni; Becchio (dal 45’ st Lercara), Gucci (dal 38’ st Moretti), Giovio (dal 24’ st Benucci). A disposizione: Grillo, Granzotto, Ortolani, Cusinato, Innocenti, Scapini. All.: Baiano.

Arbitro: sig. Nube di Mestre (Campagnolo e Schiavon).

Note: giornata piovosa e fredda, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 3-1; Ammoniti: Lazzaro, Bettoni, Di Placido, Zemide per l’OltrepoVoghera; Rolando, Gucci per il Varese. Espulso al 30’ s Bettoni (OV) per doppia ammonizione. Recupero: 1’ + 4’.