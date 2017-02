Illusione azzurra, ma il Galles è troppo forte

Foto varie di rugby

Esito prevedibile ma partita non scontata. La prima assoluta del grande rugby a Legnano ha riservato emozioni ai quasi 2.500 spettatori che hanno raggiunto il “Mari” per Italia-Galles, match ufficiale e valido per la prima giornata per il torneo under 20 direttamente collegato a quello delle squadre senior.

A vincere è stato il Galles, campione in carica di categoria e favorito rispetto a una formazione azzurra che ha comunque provato a dire la propria. Anzi, proprio i giovani guidati da Troncon e Orlando hanno reglato il primo brivido di una partita martellata dalla pioggia: al 13′ Giordano Baldino è andato in meta per il 5-0 inatteso a favore dell’Italia, che purtroppo Rizzi non ha trasformato. La reazione dei Dragoni non si è fatta attendere: pareggio e sorpasso al 18′ (meta di Carre, trasformazione di Jones), allungo con Jones al piede prima dell’intervallo (5-10).

Ripresa tutta di marca britannica: il giallo a Rimpelli apre spazi che il Galles sfrutta a dovere prima guadagnando un piazzato che il solito Jones non sbaglia, poi marcando la seconda meta grazie a Conbeer per il 5-20. Anche gli ospiti restano con l’uomo in meno per i giallo a Dombrant ma l’Italia, volenterosa, non ne approfitta e Jones la punisce nel finale con meta e trasformazione del 5-27. Venerdì prossimo, 10 febbraio, al “Chersoni” di Prato ci sarà Italia-Irlanda.