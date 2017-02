In 150 alla pedalata di San Valentino

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Festa del ciclismo domenica mattina a Gavirate per la tradizionale Pedalata di San Valentino – Memorial Vittore Anessi con 150 pedalatori presenti e come testimonial il professionista Carmelo Foti (Team Leopard).

L’evento voluto dal Gruppo Sportivo Berti e inserito nelle iniziative del Progetto Ciclovarese ha raccolto l’attenzione che si merita nonostante la mattinata nebbiosa. Sono state Olga Anessi con le figlie Elena e Daniela a dare il via al gruppo dei partecipanti con nel mezzo alcuni ciclisti con mezzi d’epoca.

C’è stata una prima parte ad andatura cicloturistica, poi il finale agonistico con l’ascesa da Gavirate ad Orino. Per tutti il classico dolce gaviratese “Brutti e Buoni” nell’evento che ha ricordato Vittore Anessi con lo scopo benefico a favore di Sestero onlus. Nella graduatoria per società a prevalere è stato il Gruppo Sportivo Berti, tra gli agonisti vittoria in assoluto di Giacomo Magni del Team Amici Comaschi.

Classifica per società: 1) Gruppo Sportivo Berti 350, 2) G.S. Marcelli Massoterapia 210, 3) G.S.Nazionale 140, 4) Team Funtos Bike 120, 5) Team Newsciclismo.com 90, 6) G.S.San Pietro 80, 7) Team Eddy Bike 80, 8) G.C. Campo dei Fiori 80, 9) G.S. Contini 50, 10) G.S. Croce Verde 40, 11) Team All4cycling 40, 12) G.S. Borlotti 30, 13) Team Gemme Bike 30. Seguono altre società con punteggi minori.

Ordine di arrivo agonisti: Veterani: 1) Alessio Tosato (Newsciclismo.com), 2) Mauro Galbignani (Aurora 98), 3) Alessandro Locatelli (Newsciclismo.com), 4) Maurizio Calabria (Be.Bike), 5) Claudio Fraguglia (Newsciclismo.com). Junior/Senior: 1) Giacomo Magni (Amici Comaschi del Ciclismo), 2) Claudio Bina (All4cycling), 3) Davide Coato (Team Ecodyger), 4) Denis Chiari (Gemme Bike), 5) Moreno Pezzano (Newsciclismo.com). Gentlemen: 1) Mario Torregrossa (G.S.Berti), 2) Daniele Franzetti (G.S.Berti), 3) Luigi Pozzo (Gemme Bike), 4) Illuminato Coppola (Vigili del Fuoco), 5) Gino Garnoni (G.S.Berti).Supergentlemen: 1) Fabio Carcano (Newsciclismo.com), 2) Sergio Tamagnini (G.S.Berti), 3) Giuliano Parnisari (Isperia), 4) Alvaro Gerlini (Avis Gallarate). Donne: 1) Mascia Marini (All4cycling), 2) Nicoletta Eumei (Provincia di Varese).