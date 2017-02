In arrivo la pioggia, settimana instabile

Foto varie

“Una perturbazione associata ad un vasto vortice depressionario sulle Isole Britanniche raggiunge questa sera le Alpi con veloce fase di maltempo nella giornata di domani. In seguito variabilità primaverile con correnti occidentali che riporteranno tempo soleggiato fino a giovedì ma una nuova perturbazione atlantica è attesa per sabato”.

Questa la situazione meteo fotografata stamani, lunedì 27 febbraio, dal Centro Geofisico Prealpino che fa il punto sul tempo di questa settimana, che sarà all’insegna dell’instabilità.

PREVISIONI – Il brutto tempo giungerà sul Varesotto, quindi, a partire dal pomeriggio, con “nuvolosità in aumento a partire da Pavese e bassa padana ma cielo coperto ovunque solo in serata con deboli piogge nella notte. Neve oltre 1200m”.

Martedì “giornata grigia, cielo coperto con piogge, deboli in pianura e moderate sulle Prealpi, non escluso qualche rovescio o raro temporale. Neve abbondante sulle Alpi (in particolare la Valtellina) oltre 1200 m. Schiarite in serata con ventilazione da Nord”.

Mercoledì torna il sole: “Ben soleggiato. Al mattino ventilato da Nord e favonio su Prealpi tra Ossola e Lario. Rialzo delle temperature”.

TENDENZA – Giovedì 2 marzo: abbastanza soleggiato con tepore primaverile ma passaggi nuvolosi a tratti estesi.

Venerdì 3 marzo: nuvoloso, qualche pioggia possibile sulla Lombardia occidentale, soprattutto dal pomeriggio. Neve oltre 1200 m.