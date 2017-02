In concerto il Coro degli Amici della Montagna

fondazione molina padiglione

Appuntamento a Varese domenica 12 febbraio alle ore 15.30. Protagonista della serata il Coro degli Amici della Montagna di Origgio, che si esibirà al salone teatro della Fondazione Molina.

Il coro, istituito il 15 giugno 1979 ad opera di amici con la comune passione per il canto, ha vissuto concerti indimenticabili come ad esempio con “i Crodaioli” di Bepi De Marzi, con i bambini del “Piccolo Coro Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna e in un incontro con Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 1994.

In occasione del 30° anniversario della fondazione è stato poi organizzato ad Origgio il “Primo Raduno Nazionale dei Cori Amici della Montagna”, con la presenza di ben 11 cori provenienti da tutta Italia.

Per gli appassionati di canto popolare e di montagna, parenti e amici della Fondazione Molina, si tratta quindi di un’occasione da non perdere per vivere un pomeriggio all’insegna della musica in cui “passato e presente si uniranno in liete emozioni”.