112 nue centrale operativa varese

In occasione del 112 Day, che ricorre sabato 11 febbraio, si terrà un appuntamento volto alla sensibilizzazione sul servizio del Numero Unico di Emergenza.

A Milano, presso l’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, ci saranno il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore al Welfare Giulio

Gallera. Insieme a loro parteciperanno all’evento tutti i vertici delle istituzioni coinvolte: Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Polizia locale, Vigili del fuoco, Associazioni del Soccorso e Associazioni ragazzi on the road.

L’appuntamento al “One One Two Day” avrà inizio alle ore 11 con la Fanfara dei carabinieri e coinvolgerà assieme al capoluogo lombardo, molte città fuori dai confini nazionali nella data scelta dalla Commissione europea per celebrare il numero unico dell’emergenza. Per l’occasione il grattacielo Pirelli sarà illuminato a giorno anche nelle ore notturne del 10 e 11 febbraio.

Quest’anno la festa è più significativa: infatti, entro il 2017, il NUE sarà operativo oltre che in Lombardia, anche in tutto il Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino, Alto Adige e Marche.

Ci sono voluti 24 anni per adeguare l’Italia a questa iniziativa, operativa già nel resto dell’Europa. Varese nel 2010 è stata la prima città italiana ad adottare questo importante servizio la cui missione è rendere omogenea la richiesta di soccorso in emergenza. Ma ancora oggi una buona fetta della popolazione non ne è a conoscenza. Obiettivo non è solo quello di voler pubblicizzare il Numero Unico ma anche di diffondere l’app WHERE Are U che rende il servizio più agile e snello nella fruizione per i cittadini.

L’utilità del 112 sta anche nell’azione di filtro che consente alle centrali di secondo livello ( Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118) di occuparsi delle telefonate di reale emergenza.

I dati che riguardano la centrale NUE 112 di Varese ( che copre un territorio esteso a 5 province lombarde) mettono infatti in evidenza che nel corso del 2016 le richieste sono state 1.372.783 ma solo la metà sono state inoltrate, in quanto attendibili. Per il 54% si trattava infatti di chiamate fasulle.