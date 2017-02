In mille e cinquecento per “L’orchidea d’oro”

orchidea d'oro Gallarate

«Vedere il nostro museo pieno di gente, di famiglie, è la soddisfazione più grande. E soprattutto è la dimostrazione che la strada intrapresa può essere quella giusta: l’evento ha infatti richiamato persone che non erano mai entrate nelle struttura di via De Magri e per loro è stata l’occasione di toccare con mano questo splendido gioiello cittadino. In molti ne hanno approfittato per visitare la mostra sui 50 anni del Ma*Ga».

Claudia Mazzetti, presidente del Distretto urbano del Commercio, è tra coloro che ha sempre creduto nel buon esito della prima edizione de “L’orchidea d’oro”. «Non ho mai avuto il minino dubbio: la formula della manifestazione e la professionalità degli organizzatori erano una garanzia. E i numeri ci premiano: le oltre 1.500 persone che ieri (domenica, ndr) sono arrivata al Ma*Ga e le quasi cinquecento transitate in via De Magri sabato, sono un risultato eccellente. Dati a parte, è anche importante sottolineare che l’evento non è costato un centesimo alla collettività e che, anzi, la totale copertura da parte degli sponsor ha comportato anche un piccolo guadagno per il Duc. Soldi che, ovviamente, verranno investiti in altre attività».

L’esponente della giunta di centrodestra coglie l’occasione per ringraziare la presidente del museo, Sandrina Bandera. «Ha subito creduto nell’iniziativa, anche se fuori dai soliti canoni museali, concedendo gli spazi necessari a ospitare gli stand e quelli per il palco e per le sfilate».

I nove flower designer provenienti da tutta Italia si sono dati “battaglia” in una serie di prove che hanno visto il coinvolgimento di parrucchieri e truccatori del territorio. Vincente anche l’idea di abbinate ognuno dei “contendenti” a uno stilista, Una vera e propria gara, che è piaciuta ai partecipanti e dal pubblico.

Molto apprezzato il tocco del direttore artistico Paolo Martinelli. E apprezzatissima la direzione dell’ideatrice della manifestazione, Mara Daverio, che rivela: «Stiamo subito pensando alla seconda edizione. Siamo già al lavoro, abbiamo in mente l’allargamento della competizione, coinvolgendo altri settori del commercio cittadino. Il Distretto urbano del commercio e l’amministrazione comunale sono stati ottimi compagni di viaggio».