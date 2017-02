In mostra i luoghi e volti della Tradate anni ‘50

Immagini dal Comune di Tradate

Giovedì 23 febbraio alle 18 si terrà la presentazione della mostra fotografica “C’era una volta: luoghi e volti della Tradate anni ‘50” , una preziosa carrellata di immagini di sessant’anni fa, che ci mostreranno come eravamo e quale aspetto avesse il nostro territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra l’Associazione AbcT (Amici della Biblioteca Civica di Tradate) e l’Associazione Studi Storici Tradatesi, nell’ambito delle attività del Tavolo della Cultura del Comune di Tradate. Dalla Tradate di ieri alla Tradate di oggi: durante l’incontro verrà presentata un’originale competizione, che costituisce l’ideale inaugurazione della Settimana della Cultura 2017, dedicata quest’anno al tema della luce. Si tratta di un concorso fotografico a premi rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e articolato per fasce di età.

Il titolo “Tradate oggi, luci e ombre del nostro tempo” suggerisce il tema, ossia la nostra città. Siamo certi che l’obiettivo dei fotografi in gara ci regalerà inquadrature suggestive e originali. Appuntamento in Biblioteca Frera giovedì sera alle ore 18.00.