In primavera pronta la scorciatoia dei frontalieri

La scorciatoia dei frontalieri

Si parla di bretella milionaria di Cuveglio, di rotatoria a Canonica: opere utili, ma che verranno fatte chissà quando, ammesso che i soldi si trovino.

Nel frattempo c’è una soluzione che a breve sarà a disposizione di chi vuole saltare i famigerato semaforo di Cuveglio.

C’è una via, la Aldo Moro, che presto verrà “aperta” al traffico veicolare:la fine dei lavori di asfaltatura è attesa per la primavera.

Certo non sarà una strada per camion o Tir: è una “secondaria” ma che molti cittadini di Cuveglio stanno tenendo d’occhio per capire quando potrà entrare in funzione.

Potremmo ribattezzarla la “strada dei due supermercati” poiché una volta terminata, unirà il centro commerciale Valcuvia Shop (Carrefour), al centro commerciale Bofalora (Tigros), passando in un tratto di strada ora ancora sterrata e dove proprio in questi giorni vengono eseguiti lavori per la posa dei “servizi” (fognature e allacci vari), ma che una volta asfaltata permetterà di dribblare bellamente il semaforo.

Un lettore “umarell” ha postato sulla pagina Facebook “Succede a Cuveglio” proprio oggi delle foto dei lavori.

IN PRATICA – Provenendo da Luino, una volta asfaltata la strada, dovrete immettervi nell’ingresso del Centro Commerciale Valcuvia Shop, già sulla via Aldo Moro, e seguirla fino al Centro commerciale Bofalora. Un tracciato di alcune centinaia di metri che quando c’è traffico intenso può essere molto utile.

Nella fotogallery allegata lo stato dei lavori fino a qualche giorno fa.