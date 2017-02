In scena tra eroi folli e eroi nostalgici

Al teatro Comunale di Cassano Valcuvia, questo sabato 11 febbraio alle ore 21.00, va in scena uno spettacolo multimediale che parla di eroi, partendo dal Classico Moby Dick e dalla figura del capitano Achab, il protagonista dell’opera scritta da Herman Melville nel 1851.

Michele Losi e Mariasofia Alleva prendono spunto dall’ultimo capitolo del grande romanzo per arrivare al loro A.H.A.B di oggi: una carrellata di eroi bastardi, eroi nostalgici, eroi folli, eroi patetici, eroi idealisti. Gli autori hanno immaginato una cavalcata storica, portata sul palco da Mariasofia Alleva, sulla globalizzazione e sugli effetti distruttivi che quest’ultima ha avuto ed ha sulla vita del pianeta: oceani pieni di plastica, popoli in fuga dalle guerre, foreste distrutte, animali decimati.

Così, utilizzando video e musica elettronica, la compagnia Pleiadi Art Productions invita il pubblico a riflettere e ad indagare le possibili forme che l’eroe moderno e contemporaneo può assumere nella sua capacità di essere salvatore o distruttore del mondo. “A.H.A.B. All Heroes Are Bastards” verrà presentato a Cassano Valcuvia in anteprima, per incontrare il pubblico di tutte le età, un viaggio tra classico e moderno riscritto da Pleiadi Art Productions per stimolare l’incontro e il dialogo tra vecchie e nuove generazioni di lettori.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato sera ore 21.00. Biglietti 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it