In treno a vapore al carnevale di Bellinzona

Foto varie

La magia del carnevale e l’incanto di un viaggio d’altri tempi: si chiama Rabadan Express il treno che domenica 26 porterà gli amanti della festa più colorata dell’anno in una suggestiva località dove tutti saranno in maschera.

L’evento è stato organizzato in occasione della 154a edizione dello storico carnevale di Bellinzona, noto come “Rabadan”, dall’associazione Verbano Express per arrivare proprio nel ‘cuore’ del carnevale senza doversi sobbarcare viaggio in auto e stress da parcheggio.

E’, infatti, dalla piazza antistante la stazione ferroviaria di Bellinzona che il corteo allegorico muoverà i primi passi in un crescendo di stupore, musica, colori e gioiosa allegria. Con il viaggio in treno, il divertimento è assicurato, per una giornata all’insegna della totale spensieratezza. Ci saranno anche molte occasioni di gustare alcune tipiche specialità ticinesi, con risotto a volontà e altre prelibatezze gastronomiche che stuzzicheranno l’appetito, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di Merlot.

Decine di carri allegorici dai temi più disparati, indiavolate bande musicali dai più improbabili motivi, tanti gruppi fantasiosi e multicolori, nonché le famose ‘Guggenmusik’, sfileranno per le vie cittadine offrendo a grandi e piccoli un pomeriggio di incontenibile allegria e grasse risate.

Conosciuto in tutta la Svizzera, il carnevale di Bellinzona è secondo per importanza solo a quello di Basilea; la sua fama si estende anche oltre frontiera, nel varesotto e comasco, anch’essi luoghi di solida tradizione carnevalesca.

Dalle ore 11,00, prima della partenza del treno speciale, è prevista un ‘risottata’ nel salone doganale della stazione ferroviaria a cura della Pro Loco di Luino.

INFO: sito verbanoexpress oppure INFORMATI LEGGENDO LA LOCANDINA