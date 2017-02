In tribunale col coltello, denunciato 60enne

lite coltello accoltellamento

I carabinieri di Busto Arsizio hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 60enne, operaio, incensurato.

L’uomo, recatosi in tribunale per recarsi presso l’ufficiale giudiziario per ritiro atti giudiziari, controllato da personale della vigilanza privata mediante “metal detector” veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico.

L’arma bianca e’ stata sequestrata.