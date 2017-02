In un concerto tre secoli di musica per chitarra e flauto

musica classica

Pomeriggio musicale domenica 12 febbraio a Clivio, offerto dall’associazione e scuola di musica “Il Borgo musicale“.

Alle 17.30 nell’Auditorium dell’associazione, è in programma il concerto “Tra salotti e night club” con Giorgia Natale al flauto traverso e Marco Cristofaro alla chitarra (nella foto)

Il duo propone un programma molto vario, che accosta la musica classica per eccellenza composta tra la fine del 1700 e l’800 da compositori-chitarristi e violinisti (Giuliani, Molino) con alcuni tanghi di Astor Piazzolla e altri brani per flauto e chitarra del Novecento, scritti da importanti compositori come Mario Castelnuovo Tedesco, Jaques Ibert, Maximo Diego Pujol.

Il duo suggerisce in questo modo al pubblico un mosaico colorato esemplificativo dell’evoluzione nella scrittura, nel carattere e nei timbri della musica per chitarra e flauto attraverso tre secoli.

Ingresso libero.