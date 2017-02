Vedano Olona - Il nuovo centro per la raccolta differenziata realizzato da Coinger nella zona industriale

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova piattaforma ecologica in via Boschina, nella zona industriale di Vedano Olona.

Il centro per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata è stato realizzato da Coinger in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha facilitato le complesse pratiche di acquisizione del terreno, e tutte le procedure burocratiche necessarie per realizzare l’opera.

Su una superficie di circa 1800 metri quadri, i vedanesi e tutti gli utenti dotati di tessera Coinger potranno conferire tutte le tipologie di rifiuti di tipo domestico, suddivise in 11 categorie a cui corrisponde un diverso cassone.

Molti cittadini e tutte le autorità del territorio hanno parrtecipato all’inaugurazione. A fare gli onori di casa l’Amministratore unico di Coinger Fabrizio Taricco e Giorgio Ginelli, presidente dell’Assemblea dei soci di Coinger.

“L’inaugurazione della tredicesima piattaforma ecologica è un momento importante per Coinger – ha detto Ginelli – Un punto di ulteriore sviluppo per la società, una delle prime realtà in Regione Lombardia e a livello nazionale. Una realtà gestita tra comuni, quindi interamente pubblica, che però ha una mentalità privata, cioè mossa dall’interesse per il soddisfacimento delle esigenze delle persone e dal concetto di efficienza tipica del privato. Questo impianto è un una tappa di ulteriore sviluppo che apporterà benefici ad un servizio molto sentito dai cittadini di più comunità”.

“E’ una struttura che entra nel programma di sviluppo di Coinger facendo fare un ulteriore passo avanti – ha detto l’Amministratore Taricco – E’ una struttura decisamente importante e ampia, con i suoi 1800 mq, 11 cassoni per il conferimento delle utenze domestiche, più 3 cassoni a disposizione della società, che si colloca in un’area geografica particolarmente popolosa, con circa 25mila abitanti tra Castiglione Olona, Venegono Inferiore, Vedano e Lozza”.

“Le nostre strutture sono in rete – ha proseguito Fabrizio Taricco – tutti abitanti possono conferire i loro rifiuti in una delle tredici strutture con una sola tessera e anche questa organizzazione, insieme all’impegno dei cittadini, ci ha permesso di arrivare al 75% raccolta differenziata. Ora puntiamo ad arrivare all’80% e ci riusciremo”.

Molto soddisfatto il sindaco Cristiano Citterio: “Siamo davvero contenti di essere giunti al termine di questo percorso durato 6 anni. Percorso non facile e per niente realizzato grazie all’inpegno e alla collaborazione con Coinger, Vedano Impresa e la Commissione ecologica comunale, che ha portato a questo bel risultato, che tutti i cittadini vedanesi aspettavano. Ora abbiamo in paese una piattaforma moderna ed efficiente, che oltretutto non è costata niente ai contribuenti vedanesi perché si tratta di un investimento di Coinger. Un investimento, tra l’altro, da cui presto discenderanno anche economie che andranno a giovamento di tutti utenti Coinger”.

Alla breve cerimonia di inaugurazione è intervenuto anche il parroco di Vedano don Daniele Gandini che ha benedetto la nuova piattaforma ecologica e ha esortato tutti a “custodire la bellezza, prendendosi cura del Creato, e impegnandosi a trasmettere a chi verrà dopo di noi il mondo più bello e accogliente. Anche la raccolta differenziata va inquadrata in questa logica: la cura e il rispetto per l’ambiente”.