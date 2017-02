Incendio nella notte: venti famiglie evacuate

Legnano - Incendio 16 febbraio 2017 - foto di Massimiliano De Martino

Notte di paura per decine di persone a Legnano, dove il tetto di una palazzina di via Mentana, angolo via Cattaneo, nella zona dell’Oltrestazione, ha preso fuoco poco dopo mezzanotte e mezza.

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Legnano, supportati dai volontari del distaccamento di Inveruno e da una squadra di Busto Arsizio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte e anche nella mattinata i Vigili del fuoco hanno lavorato per controllare che fossero spenti gli ultimi focolai e che la struttura del tetto fosse in sicurezza.

Oltre alla paura ci sono stati molti disagi per le numerose famiglie che abitano la palazzina di via Mentana, che hanno dovuto trascorrere la notte presso parenti e amici. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Nella mattinata la conta dei danni, con sette appartamenti interessati dalle fiamme e dichiarati inagibili.

