Incidente allo svincolo di Busto Arsizio, code verso Malpensa

Un incidente, causato da un’auto andata a sbattere contro il guard rail, sta creando pesanti problemi di circolazione lungo l’A8 e sulla ss 336 della Malpensa.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 10,45 di oggi, giovedì, allo svincolo tra l’autostrada e la superstrada in direzione aeroporto e sta creando code in uscita in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti un’ambulanza per soccorrere la persona ferita, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che sta gestendo anche la viabilità.