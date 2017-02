Incidente in autostrada A8, un morto e due feriti

Le foto dei Vigili del Fuoco scattate dopo il volo dell'auto dal cavalcavia sull'autostrada sottostante

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.30 in A8, all’altezza di Lainate-Origgio, per un grave incidente stradale. Un furgone si è ribaltato al margine delle corsie di marcia.

(foto d’archivio)

Sul posto sono intervenuti in codice rosso tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Milano, oltre ai vigili del fuoco. Sono coinvolte tre persone e una è deceduta; altre due persone, in codice rosso, sono state portate rispettivamente al San Gerardo e all’ospedale di Varese. Sono intervenuti anche i pompieri del comando di Varese, ma sono rientrati perchè è giunta in posto – e si è rivelata sufficiente – una squadra del comando di Milano.

L’incidente è avvenuto al margine delle corsie, a ridosso di una piazzola di sosta: la Polstrada di Olgiate Olona segnala che intorno alle 15.15 il traffico in direzione Nord era comunque regolare.

Intorno alle 15.40 si è registrato anche un incidente in senso opposto, direzione Milano, tra Gallarate e Busto: il 118 è intervenuto in codice giallo (ferito lieve), con vigili del fuoco e Polstrada. In questo caso si registrano code prima dello svincolo di Busto (che è anche immissione sulla superstrada 336 per Malpensa).