Incidente in 336, coda fin sulla A8

Un incidente sta bloccando lo svincolo di Busto Arsizio.

Non sono ancora note le dinamiche del sinistro che è avvenuto all’inizio della superstrada 336 in direzione Malpensa.

Le ripercussioni dell’incidente si vedono già in A8 con auto incolonnate allo svincolo di Busto Arsizio sia per chi viene da nord che per chi arriva da sud.

(seguono aggiornamenti)