Incidente in A8, sei chilometri di coda

Una coda di 6 chilometri si è formata tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per un incidente all’altezza di Castellanza.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.30 e ha coinvolto due auto, che si sono tamponate violentemente ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia Stradale. Nella foto il punto dell’incidente, inquadrato dalle webcam della società austostrade.

La circolazione è avvenuta su una sola corsia in un tratto che, normalmente, è composto da tre. Proprio per questo il consiglio è stato quello di deviarsi sulla A9 e poi sulla Pedemontana per rientrare, alla fine, in A8.