Incidente in zona Prefettura, traffico e code

Incidente stradale questa mattina, 27 febbraio in via Trentini a Varese attorno alle 8.15.

Si tratta della strada che da Casbeno sale verso la Prefettura. Qui per cause ancora al vaglio della polizia locale, sono rimaste ferite tre persone in maniera non grave .

Il fatto ha causato lunghe code e rallentamenti: il punto dove è avvenuto l’incidente è nei pressi delle scuole superiori (nella foto, inviataci da un lettore).

Sul posto due mezzi della Croce rossa italiana.

(ultimo aggiornamento ore 8.40 di lunedì 27 febbraio)