Due incidenti sulla 336, traffico bloccato nell’ora di punta

Due tamponamenti si sono verificati nella prima mattina di venerdì 3 febbraio sulla statale 336 della Malpensa. (Foto di repertorio)

Il primo incidete è avvenuto all’uscita di Gallarate in direzione Busto Arsizio. Intorno alle 9.15 le auto erano state rimosse e il traffico ha iniziato a scorrere nuovamente

Il secondo tamponamento è avvenuto invece in direzione opposta. Anche in questo caso il traffico è rimasto fortemente congestionato per molto tempo.

In nessuno dei due incidenti si segnalano feriti in condizioni preoccupanti.