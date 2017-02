Incontri e spettacoli nei prossimi giorni di Filosofarti

Filosofarti 2017

Un programma ancora intenso per Filosofarti: lunedì 27 e martedì 28 febbraio spettacoli teatrali, incontri letterari e tavole rotonde animano le città di Gallarate e Busto Arsizio.



Questa mattina, lunedì 27 alle 10 al teatro Manzoni di via Calatafimi a Busto Arsizio, si è tenuto incontro di dialogo interreligioso rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori dal titolo “Religioni in dialogo. Tra vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il meglio di sé”. Relatori sono stati Andrea Zaniboni, coordinatore dell’Ufficio Educazione Mondialità del Pime, Sumaya Abdel Qader del Caim, coordinamento delle associazioni islamiche Milano e provincia di Monza Brianza, Davide Assael, esperto di Bibbia e tradizione ebraica, e Marina Canova, del Centro tibetano Mandala di Milano.

Alle 21 di lunedì 27 e martedì 28 al teatro delle Arti di via don Minzoni a Gallarate, in scena lo spettacolo “Calendar girls” con, tra le interpreti, Angela Finocchiaro e Laura Curino. Lo spettacolo è inserito nel Festival e fa parte del cartellone della quarantanovesima stagione di prosa dello storico teatro gallaratese. Si tratta, con la regia di Cristina Pezzoli, del primo allestimento in Italia del testo teatrale scritto da Tim Firth tratto dall’omonimo film diventato un vero e proprio “cult”. La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto alla fine degli Anni Novanta in Inghilterra: quello di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni di un’associazione femminile legata alla chiesa che realizza un calendario di nudi artistici per una raccolta di beneficenza.

Biglietti sono ancora disponibili (35 euro la poltronissima, 30 la poltrona, 25 i secondi posti), prenotabili al numero 0331. 791382.

Martedì 28 febbraio alle 15 all’Università della Terza Età Il Melo di via Magenta a Gallarate la scrittrice Premio Campiello nel 1997 Marta Morazzoni terrà un incontro letterario sul tema “Shakespeare e l’illusione di potere: La Tempesta”.

Alle 17 nella Sala Planet Soul sempre del Melo di Gallarate tavola rotonda a cura di Aisla Varese, Associazione PI Cassano Magnago, Varese Alzheimer gruppo di Gallarate, Avilss Gallarate, con il patrocinio del Forum del Terzo Settore Gallarate sul tema “Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Medicina (Ma non avete mai osato chiedere). Malati, Volontari e Professionisti della salute a confronto”.

Alle 21, mentre a Gallarate, come accennato, al teatro delle Arti è in programma la seconda serata di “Calendar Girls”, alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio incontro con gli autori Duccio Demetrio e Nicoletta Polla Mattiot che presentare anno il loro progetto volto a dare vita a una “Accademia del Silenzio” nel territorio di Anghiari (Arezzo), uno dei borghi più belli d’Europa, già teatro di un’esperienza più che decennale dedicata alla cultura della memoria e della scrittura autobiografica. L’obiettivo del progetto è la diffusione della cultura del silenzio, del rispetto dei luoghi, della ricerca e della meditazione interiore, del piacere di ascoltare.

Tranne che per alcuni appuntamenti, gli incontri di Filosofarti sono ancora una volta offerti alla popolazione in maniera gratuita: gli organizzatori del festival hanno però lanciato in questi mesi un crowdfunding (vedi qui) proprio

per riuscire a sostenere l’alta qualità, aperta a tutti, di una programmazione che è sostenuta principalmente dal volontariato culturale. Qui trovate il programma completo di Filosofarti 2017.