Quest’anno Busto Arsizio celebra in anticipo la Giornata internazionale della donna, ospitando un autore che alle donne e al loro ruolo determinante nella società del futuro ha dedicato uno dei suoi libri di maggior successo: sabato 4 marzo l’Istituto Tecnico Economico “Enrico Tosi” accoglierà Aldo Cazzullo per la presentazione di “Le donne erediteranno la terra”, edito da Mondadori nel 2016.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà nella sede dell’istituto scolastico in viale Stelvio 173 a partire dalle 18.15, e vedrà la presenza dell’Assessore alla Cultura della Città di Busto Arsizio, Paola Magugliani.

Inviato speciale, editorialista e scrittore, Aldo Cazzullo è uno dei più affermati giornalisti italiani: nato ad Alba nel 1966, ha iniziato la sua attività da praticante a “La Stampa” nel 1988 e ha raccontato per decenni i principali avvenimenti italiani e internazionali, prima per il quotidiano torinese e poi, dal 2003, per il “Corriere della Sera”. Dai primi anni Duemila a oggi ha dedicato una serie di libri di successo alla storia e all’attualità italiana: tra i più noti “Viva l’Italia!”, “L’Italia s’è ridesta”, “Basta piangere!”, “La guerra dei nostri nonni”. Ha vinto tra gli altri il Premio Estense, i premi Fregene, Hemingway, Cinqueterre e il Premio Nazionale Anpi “Benedetto Fabrizi”.

“Le donne erediteranno la terra” è una lunga cavalcata nella storia, che parte dalle grandi figure femminili del passato per raccontare le battaglie che le donne conducono ancora oggi, in Italia e nel mondo, contro le discriminazioni e le ingiustizie. La conclusione è inevitabile: il nostro secolo, secondo Cazzullo, sarà quello “del sorpasso” della donna sull’uomo, il tempo in cui le donne prenderanno il potere, come sta già succedendo nei ruoli di primo piano di diversi paesi. E questo perché le donne sono più attrezzate degli uomini per affrontare un’epoca di grandi cambiamenti, grazie alla loro capacità di sacrificarsi, di guardare lontano, di prendersi cura della terra e dell’uomo.

L’evento è organizzato in collaborazione con Bustolibri.com e con l’associazione “Noi del Tosi”, la Fondazione Giuseppe Merlini, VareseNews e l’Osteria La Rava e la Fava.