Incontri contro la violenza sulle donne, il primo è con Dacia Maraini

dacia maraini varese

Tre appuntamenti dal titolo “Parliamo di violenza sulle donne – Aspetti culturali e sociali” in programma all’Aula Magna dell’Università Insubria di Varese e organizzato con Liceo Classico Statale “E. Cairoli” di Varese e I.S.I.S. “J. M. Keynes” di Gazzada.

Venerdì 10 febbraio 2017 – h. 17:30 – 19:30

Aula Magna – Università dell’Insubria – Via Ravasi, 2 – Varese

Incontro con la scrittrice DACIA MARAINI

L’amore rubato. Le matrici culturali della violenza sulle donne

Testi di Dacia Maraini letti e interpretati da BETTY COLOMBO

Martedì 28 febbraio 2017 – h. 17:30 – 19:30

Salone Estense – Via L. Sacco, 5 – Varese

Incontro con SABRINA DITARANTO

Magistrato per la Procura del Tribunale per i Minorenni di Milano. I minori quali testimoni e vittime della violenza sulle donne

Venerdì 31 marzo 2017 – h. 17:30 – 19:30

Sala Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 – Varese

Incontro con MARCO DERIU

Sociologo dell’Università di Parma

Membro dell’Associazione Maschile Plurale

La violenza sulle donne: matrici sociali