Inizia la raccolta firme per difendere le querce del cimitero

“Le querce non si toccano!”. E’ questo il messaggio lanciato domenica mattina dalle minoranze del consiglio comunale di Castellanza contro il progetto di abbattimento degli alberi che torreggiano nel viale centrale del cimitero cittadino.

«L’amministrazione vorrebbe abbattere piante sane, con un dispendio di denaro inutile per ragioni non sufficientemente giustificate. Si tratta di un modesto sollevamento del selciato forse risolvibile con pochi accorgimenti e con una buona manutenzione» raccontano i consiglieri Angelo Soragni e Marinella Colombo. Proprio per questo è partita una raccolta di firme e «sono centinaia i castellanzesi che hanno già firmato» per sostenere la battaglia che «ha visto unite tutte le minoranze in seno al consiglio comunale che, senza alcun distinguo, si sono trovate d’accordo nel sostenere che l’amministrazione non deve procedere all’abbattimento degli alberi».

Tecnicamente si tratta di una ventina di esemplari che «seppur nella loro crescita non perfetta non apportano danni sostanziali al viale e nemmeno alle lapidi a esso adiacenti, tanto da giustificare un’azione così radicale» ricostruiscono i consiglieri secondo cui «in un periodo in cui l’inquinamento atmosferico è ai massimi livelli la strategia migliore è quella piantare alberi e non abbatterli».