Iniziati i lavori per gli ascensori in stazione

Sono iniziati i lavori per la costruzione degli ascensori nella stazione FS di Busto Arsizio. Da qualche giorno ruspe e operai sono all’opera per costruire i tanto attesi elevatori che elimineranno le barriere architettoniche dallo scalo ferroviario.

Nello specifico i lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione e il rivestimento delle pareti del sottopasso che collega via Palermo alla stazione e l’installazione di due ascensori a servizio del primo e secondo marciapiede delle banchine. Per realizzare tutto Rfi ha stanziato oltre 800.000 euro.

Lavori attesissimi che, però, richiederanno più tempo di quanto inizialmente previsto. Nella prima formulazione l’intervento si sarebbe dovuto concludere entro la primavera di quest’anno, mentre adesso vengono preventivati più di 300 giorni di cantiere. Un ritardo tollerabile se, alla fine, porterà davvero all’attivazione degli ascensori. Fino ad oggi, infatti, la stazione utilizzata ogni giorno da migliaia di pendolari e viaggiatori era un incubo per disabili, passeggini o semplicemente per chiunque avesse un pesante bagaglio. L’unico modo offerto per andare da una banchina all’altra era quello sconsigliato in qualunque altra stazione: attraversare i binari. Quattro binari, per l’esattezza, percorsi anche da treni ad alta velocità o lunghi convogli merci, che potevano essere superati solo con questa passerella.

La stazione di Busto Arsizio (inserita in galleria)

Nel 2014 era stato proprio un ragazzo disabile, Andrey, a denunciare con la sua carrozzina quale fosse la situazione della stazione. Da quella segnalazione si levò un coro di polemiche, proteste e interrogazioni in consiglio comunale che, però, non hanno portato a nessun risultato. Almeno fino ad oggi.