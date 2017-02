Inquinamento, con la pioggia arriva l’attesa “boccata d’aria” pulita

Gli scatti dei lettori sul maltempo in provincia

«Come previsto, le piogge fanno ben sperare in un sensibile miglioramento della qualità dell’aria», così Bruno Simini, presidente Arpa Lombardia, commenta gli effetti della perturbazione di origine atlantica che ieri ha determinato un primo parziale miglioramento della qualità dell’aria.

I passaggi perturbati previsti, con precipitazioni diffuse intermittenti, porteranno nel complesso tra oggi e domani condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, e quindi una ulteriore progressiva diminuzione delle concentrazioni di PM10.

Nonostante questo nella giornata del 2 febbraio sono però risultate ancora significativamente superiori ai limiti in gran parte delle stazioni lombarde. I picchi più alti -superiori a 130 µg/m³- si sono registrati ad est di Milano. In provincia di Varese il dato peggiore è stato quello di Saronno (106). Le stazioni di Busto, Ferno e Varese hanno invece registrato valori rispettivamente di 75, 78 e 66. Nel capoluogo, in particolare, sono 8 i giorni al di sopra del limite di 50 microgrammi per metro cubo e quindi da venerdì sono entrate in vigore le limitazioni della prima fascia previste dal Protocollo Aria (qui tutti i dettagli).

La pioggia che sta cadendo sulla pianura sulle Alpi si è invece trasformata in neve. Proprio per questo il Centro Nivometeorologico di Arpa Lombardia avvisa però che lo scarso collegamento degli strati che compongono il manto nevoso determina un pericolo valanghe piuttosto elevato. Un grado di pericolo, codificato secondo gli standard europei con un indice 3 (marcato), che soprattutto chi svolge attività sci-escursionistiche deve tenere in grande considerazione. Su molti pendii ripidi con oltre i 25-30° di pendenza il passaggio di una singola persona può provocare il distacco di una valanga anche di medie dimensioni, che può poi interessare un intero versante.