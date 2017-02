Inseguimento nei boschi dello spaccio

droga boschi apertura

Nel primo pomeriggio di ieri giovedì 2 febbraio, i carabinieri della tenenza di Tradate hanno arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino, 46enne, residente in Venegono Inferiore, già noto alle forze dell’ordine per segnalazioni relative all’uso di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di uno dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a margine delle zone boschive limitrofe alla città di Tradate, hanno intercettato l’uomo alla guida del suo veicolo, mentre si allontanava seguendo un sentiero battuto. Intimatogli l’alt, il 46enne ha premuto sull’acceleratore dando avvio a un rocambolesco inseguimento, che si è protratto per i territori di ben quattro Comuni. La pattuglia dell’Arma non ha perso di vista il veicolo in fuga, finché sono giunti in Castelnuovo Bozzente, dove l’uomo ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi.

I militari lo hanno, quindi, inseguito, e braccandolo poco dopo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo si era introdotto all’interno dei boschi per acquistare dello stupefacente.

Durante l’inseguimento, nel tentativo di seminare la pattuglia, il 46enne aveva anche urtato un veicolo in transito, danneggiandolo lievemente.

Il cittadino italiano, condotto presso la caserma di Tradate, è stato dichiarato in arresto, convalidato questa mattina ove è stata disposta la custodia cautelare in carcere.