Interrogata in carcere Laura Taroni

incidenti varie

“Nell’ambito delle indagini preliminari che riguardano la sua posizione, la signora Laura Taroni è stata interrogata il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2017, nella Casa Circondariale di Como, dal Sostituto titolare dell’indagine e da un ufficiale di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Saronno”. Ad affermarlo una nota del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Gian Luigi Fontana, nella quale si sottolinea anche che “contrariamente a quanto riferito da notizie stampa, il Procuratore non era presente”.

Alla signora Taroni sono stati contestati gli elementi d’accusa su tutti i reati a lei attribuiti, sia quelli per i quali è stata emessa nei suoi confronti misura cautelare, sia quelli per cui non è stata emessa. E cioè gli omicidi in ambito familiare (marito: Massimo Guerra; madre: Maria Rita Clerici; suocero: Luciano Guerra) e reati connessi di lesioni e falso ideologico.

“Si precisa ancora una volta -sottolinea Fontana- che alla signora Taroni non sono attribuiti omicidi nell’ambito del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno“. Durante l’interrogatoria “la signora Taroni ha risposto a tutte le domande ma per esigenze d’indagine non si può aggiungere altro”.