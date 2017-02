Interruzione della rete elettrica Enel

Foto varie

L’energia elettrica verrà interrotta per lavori sugli impianti Enel nella giornata di lunedì 13 febbraio a Cocquio Trevisago dalle 7 alle 15: ad avvertire i residenti una serie di comunicazioni affisse e imbucate nella cassette delle lettere.

Sono diverse le vie del paese interessate dal provvedimento, ecco l’elenco:

– via Roma, civici: 2, da 4/6 a 18, da 22 a 26, da 30 a 32, 36, da 1 a 17, da 25 a 27;

– via Stazione, civici: da 2 a 14, da 18 a 24, da 1 a 3, da 9 a 21;

– via Maletti, civici: 2, da 8 a 14, da 18 a 24, 9, da 13 a 15;

– vicolo castello, civici: da 4 a 8, da 12a 14, 18, da 3 a 5

– strada per Caldana, civici: da 2 a 22, da 1 a3, da 7 a 11,

– via Europa, civici: da 2 a 20a, 1, da 1r a 29a

– via Vigana, civici: da 2 a 16, da 1 a 15

– via Madonna, civici: da 2 a 6, da 1 a 3

– via San Bartolomeo, civici: da 2 a 20, 1

– vicolo Monte Rosa, civici:da 2 a 12, 7

– via Costa, civici: 10, da 7 a 9

– via Larga, civici: da 2 a 4, 3

– via palazzo, civici: da 1 a 5

– via Verdi, civici: da 2 a 10

– via Tagliabò

– via Bonè, civici: 10

Sempre l’azienda fa sapere che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto i residenti sono invitati alla prudenza e a non utilizzare ascensori.

Per informazioni:

Su lavori e interruzioni: e-distribuzione.it oppure via sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.

Per segnalare un guasto: 803.500