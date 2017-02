Irregolarità in discoteca, nei guai il gestore

questura di varese, questura

Nella notte del 19 febbraio, personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Varese unitamente a personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Luino, ha proceduto ad effettuare un controllo di polizia in una discoteca di Germignaga.

A seguito del controllo, il gestore della discoteca è stato denunciato, ai sensi dell’art. 9 Tulps, per non aver rispettato le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di “prevenzione incendi”.

I poliziotti hanno accertato che era stata destinata come luogo di somministrazione di bevande un’area posta a ridosso delle uscite di sicurezza, ostacolando così il deflusso degli avventori in caso di pericolo.

Sono state rilevate inoltre svariate violazioni di carattere amministrativo, per un totale di 24.581 euro di sanzioni, tra cui:

violazione alla normativa sui cosiddetti “Buttafuori”; alla normativa sulla sorvegliabilità; alla normativa sul fumo; violazione alla normativa antincendio; area esterna di somministrazione non autorizzata; mancanza di etilometri; violazione alla normativa sulla sicurezza D.L.vo 81/2008