Iscrizione a scuola: ultime ore per fare domanda

Ultime ore a disposizione per iscrivere i primi figli al primo anno di ogni ordine di scuole. Scadranno, infatti, alle ore 20 di lunedì 6 febbraio i termini per presentare la domanda on line al Ministero dell’Istruzione.

Ricordiamo che la procedura prevede solo un accesso telematico che richiede la previa registrazione al sito per ottenere le credenziali richieste.

Sono obbligati a seguire il percorso informatizzato tutti gli alunni che iniziano uno dei diversi cicli scolastici: dalle primarie sino alle superiori, compresa la formazione professionale per l’iscrizione ai centri lombardi ma escluse le scuole dell’infanzia per cui rimane la domanda cartacea.

Il sistema centralizzato è costruito con l’accesso diretto alle singole scuole che propongono i diversi percorsi formatici con scelta oraria, per il ciclo primario, e le opzioni alternative alle superiori.

In provincia occorrerà capire se tutte le domande andranno a buon fine o bisognerà procedere con il riorientamento in caso di eccesso di richiesta. Ricordiamo, infatti, che la capienza massima di ogni istituto viene definita in base a rigide normative legate alla sicurezza. Negli ultimi anni, problemi di “overbooking” sono stati registrati all’istituto alberghiero Falcone di Gallarate, al tecnico Tosi di Busto Arsizio e al liceo Manzoni di Varese.

Negli anni, si sono adottate alcune decisioni per limitare il pendolarismo e moltiplicare alcune offerte in più territori.